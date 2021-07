Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni, in questi giorni in prima linea nel dibattito sul DDL Zan, con un video che è anche una caduta di stile.

Le parole che Sgarbi si poteva risparmiare su Fedez, Chiara Ferragni e la pipì | VIDEO

Ecco il video di Sgarbi rilanciato da Fedez:

Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano. Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo 😅 pic.twitter.com/WQmXOYykEv — Fedez (@Fedez) July 8, 2021

Fedez presenta il filmato riferendosi ad alcune critiche che ha ricevuto per delle inesattezze durante la diretta di ieri su Instagram con Alessandro Zan, Civati e Marco Cappato. Ad esempio il rapper ha citato Scalfarotto quale giornalista e non come parlamentare di Italia Viva. Ci sono stati degli errori certamente, ma le modalità di comunicazione di un personaggio dello spettacolo e di un influencer non possono essere messe sullo stesso piano di quelle di un parlamentare come Vittorio Sgarbi che ha detto: “Non hai mai fatto la pipì sulla testa della Ferragni? Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì. Ecco la pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaffa… Fedez, Vaffa…”. Sgarbi si riferisce all’attacco del rapper a Renzi che, citando una vecchia frase di Travaglio aveva detto “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia” criticandolo sia per aver risposto a sua moglie sia per la sua posizione sul DDL Zan. Un concetto colorito per esprimere un’indignazione che si può condividere o meno ma che non ha niente a che fare con la caduta di stile di Sgarbi. Il ddl Zan è una cosa seria, e chissà cosa ne pensano di questo teatrino le migliaia di persone che aspettano di essere tutelate. Oltre al passaggio citato da Fedez Sgarbi nel suo intervento ha anche detto: ““Se voi aveste un cancro come l’ho avuto io, chiedereste a Fedez cosa fare? Ci sono persone che non fanno i politici, caro Fedez, che sono di sinistra e che hanno espresso i loro dubbi su una legge che si può discutere. Non è che quello che dice Zan è perfetto ed eterno. Nessuno vuol negare l’opportunità di lottare contro l’omofobia, non c’è bisogno di dire che i preti insegneranno ai bambini ad in**larsi a vicenda. I preti insegneranno quello che è la famiglia cristiana. Che c’è di male? Non va rispettata la famiglia cristiana? Deve essere rispettata la famiglia di Fedez? Chi ca**o è Fedez?”