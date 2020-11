Seconde case: sono possibili gli spostamenti per Natale?

Sarà possibile spostarsi fuori regione per recarsi nelle seconde case a Natale? Mentre si pensa a una deroga per gli spostamenti per i congiunti fuori regione, ma solo nel caso siano parenti stretti come partner conviventi o genitori e figli, è ancora dubbia la possibilità di una deroga per chi ha una seconda casa: il Corriere spiega che una decisione in merito potrà essere presa solo dopo i dati del prossimo monitoraggio COVID:

Durante le feste «saranno autorizzati soltanto gli spostamenti strettamente necessari» avverte Speranza, lasciando intendere che non sarà possibile spostarsi liberamente da una Regione all’altra nemmeno se — come si spera — alla fine di dicembre la maggior parte dell’Italia sarà in fascia gialla. Scontata la chiusura delle piste da sci, si dovrà stabilire se permettere comunque il soggiorno nelle località di montagna e mare come chiedono gli albergatori. In ogni caso si stanno valutando alcune deroghe. È possibile che alla fine, se la curva epidemiologica sarà davvero molto bassa, si consenta il ricongiungimento familiare per celebrareigiorni delle festività — ma solo tra genitori e figli, coniugi e partner conviventi — anche a chi non è residente o domiciliato in quell’abitazione. S Rimane invece da stabilire se sarà possibile raggiungere le seconde case dove non si è residenti proprio per trascorrere il periodo festivo. Una scelta potrebbe essere fatta oggi, ma non è escluso che si decida di attendere almeno il prossimo monitoraggio e dunque a ridosso del 3 dicembre, quando sarà più chiara la situazione dei contagi e la tenuta delle strutture sanitarie.