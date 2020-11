La scuola riapre il 9 dicembre?

Oggi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione servirà a fare nuovamente il punto sulle misure anti-Covid, in vista del nuovo Dpcm. Nell’incontro presieduto oggi dal presidente del Consiglio si è affrontato il tema delle riaperture delle scuole. Ancora nessuna decisione presa ma si sta valutando l’ipotesi del 9 dicembre. A spingere è il ministro dell’Istruzione Azzolina ma, oltre al Cts, anche il premier – e lo ha spiegato ieri a ‘Otto e mezzo’ – e’ d’accordo sulla possibilita’ di andare in questa direzione. Il Messaggero spiega quali sono gli ostacoli da superare:

Le questioni più spinose sono arrivate al tavolo permanente per la sicurezza, organizzato proprio per capire come procederecon ladidattica,e le criticità riguardano ancorauna volta gli organici per quel che compete alle scuole, il trasporto pubblico insufficiente e la distanza che troppo spesso c’è tra gli istituti e le Asl. L’Associazione nazionale dei presidi, per la ripresa delle attività in presenza, ha quindi chiesto interventi incisivi sia sugli organici, che per i dirigenti costituiscono «un problema drammatico», sia per gli arredi. In merito ai banchi singoli è stata fatta esplicita richiesta per capire quanti ne sono stati consegnati e quanti no, dopo un mesedalladataprevistacomeultima. «Sappiamoche listanno ancora consegnando ma non sappiamo quanti ne mancano – spiega il presidente Anp, Antonello Giannelli – e viviamo non poche difficoltà nel reperire i docenti da portare in cattedra tanto che il ministero dell’istruzione ha autorizzato la chiamata delle mad, lemesse a disposizione. Evitando così le chiamate da graduatorie a cui idocenti non rispondono. È possibile ipotizzare il rientro dove non c’è affollamento di persone, quindi direi nei piccoli centri, ma nelle grandi aree è tutto più problematico: come possiamo scaglionare gli ingressi per evitare il sovraffollamento dei bus se non ci sono docenti?”.