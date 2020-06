Come Sasha Baron Cohen ha trollato i manifestanti di destra a Washington

Sacha Baron Cohen si è infiltrato sabato nella manifestazione “March for Our Rights 3” nel centro di Olympia a Washington, facendo cantare ai partecipanti testi razzisti insieme a lui su Barack Obama, Anthony Fauci, e “l’influenza di Wuhan”.

Dressed as a hillbilly, Sasha Baron Cohen infiltrated a rally being held by “The Washington State Three Percenters” – a right wing militia group — and took over the stage.

L’evento era organizzato dal Washington Three Percenters, un gruppo estrema destra che aveva precedentemente organizzato manifestazioni per l’uso delle armi armi.

Holy shit 😂

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington 3% (local rightwing militia) event in Olympia a few minutes ago. A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security… And then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen. 😂 pic.twitter.com/mllLkKBcpZ

— Spek (@spekulation) June 27, 2020