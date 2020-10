Il positivo all’evento elettorale con Salvini a Terracina

Il 25 settembre a Terracina Matteo Salvini ha partecipato a un evento elettorale presso il ristorante Il Tordo. Con lui c’erano anche importanti esponenti della Lega come Durigon e Zicchieri. Ma soprattutto c’era un cittadino di Terracina, che ora è ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per COVID-19:

A Latina c’è anche un link “elettorale”. Questa mattina a Terracina, dove fino alle 15 si vota per il ballottaggio per l’elezione del sindaco, verrà infatti allestito dalla Asl pontina un drive in d’urgenza per sottoporrer a tampone oltre 200 persone che hanno partecipato a un evento organizzato dalla Lega il 25 settembre scorso. La Asl lo ha scoperto ricostruendo in contatti di un terracinese doc risultato positivo sabato. Dopo di lui sono risultati positivi anche tre familiari.

L’uomo – le cui condizioni tra l’altro ieri si sono aggravate e hanno reso necessario il suo ricovero al Santa Maria Goretti di Latina nel reparto Covid – ha raccontato di aver avuto una parte attiva nell’evento organizzato dalla Lega il 25 settembre al ristorante “Il Tordo” in località La Valle ha cui ha partecipato non solo il candidato sindaco Valentino Giuliani ma anche tutto lo stato maggiore della Lega a cominciare da Matteo Salvini. Nelle foto si vedono anche il senatore Claudio Durigon, il deputato Francesco Zicchieri e l’europarlamentare Matteo Adinolfi. Non è chiaro se anche Salvini e gli altri esponenti politici nazionali siano stati convocati per effettuare il tampone