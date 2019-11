Paura a Corso Francia per l’inseguimento di due rapinatori di Rolex che si è concluso con un colpo di pistola sparato in aria a scopo intimidatorio. L’inseguimento è avvenuto in tarda mattinata, in una strada nella zona nord della Capitale abitualmente molto trafficata, dove si trovano diversi negozi e affacciano numerosi palazzi.

Salvini dice che Roma è nel caos perché a Corso Francia un poliziotto ha sparato

Molte le persone che si sono radunate sui marciapiedi chiedendo informazioni, in particolare alla vista delle ambulanze che hanno soccorso i due poliziotti rimasti feriti nello scontro tra la volante e lo scooter dei rapinatori. I due poliziotti sono rimasti feriti in modo lieve, in seguito allo speronamento subito da parte di due rapinatori in scooter.

Gli agenti hanno anche sparato un colpo di pistola in aria per tentare di intimidire e bloccare la fuga dei due rapinatori. I due fuggitivi sono stati arrestati, recuperati due orologi Rolex. “Roma nel caos, ormai ne succedono di tutti i colori. Onore alle Forze dell’Ordine, mentre purtroppo gli altri dormono”, dice Matteo Salvini commentando l’episodio.

Leggi anche: Il leghista che si lamenta di essere stato trattato da immigrato clandestino in Cina