Ora è Salvini ad arrabbiarsi per il caso Cucchi

Un bel siparietto va in scena oggi sulla Stampa tra Matteo Salvini e Mattia Feltri riguardo Ilaria Cucchi e il suo intervento nei confronti di Francesco Tedesco, carabiniere che l’aveva denunciata e che poi due giorni fa ha ammesso che le cose per Stefano Cucchi non erano andate come aveva raccontato:

Caro direttore, mi ha sorpreso e indignato aver letto – nell’articolo di ieri a firma Mattia Feltri – che avrei detto “mi fa schifo” riferendomi a Ilaria Cucchi. Non è così! In un’intervista a La Zanzara avevo espresso quel giudizio a proposito di un post della sorella di Stefano, post che la stessa Ilaria aveva poi deciso di rimuovere ammettendo di aver sbagliato. Ieri ho spiegato, parlato alle agenzie, diffuso post e registrazioni dell’epoca. Tutto inutile: Mattia Feltri non se ne è accorto e non ha voluto verificare un’affermazione così grave. Confermo, direttore, che aspetto Ilaria e la famiglia Cucchi al Viminale. Cordialità

Cosa disse di preciso Salvini? Questo:

“Io sto sempre con polizia e carabinieri. La sorella di #StefanoCucchi si dovrebbe vergognare per quanto mi riguarda… Mi sembra difficile pensare che ci siano stati poliziotti e carabinieri che abbiano pestato #Cucchi per il gusto di pestare…”#pernondimenticare pic.twitter.com/wld3Kd3v5B — Adil (@unoscribacchino) 11 ottobre 2018

Eppure Mattia Feltri chiede scusa:

Signor ministro, lei disse: «Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello ma mi fa schifo. È un post che fa schifo». La precisazione non supera l’ambiguità e la violenza delle sue parole, ma un ministro va creduto e dunque mi scuso. Lei aggiunse che il carabiniere faceva bene a querelare, e Ilaria doveva vergognarsi e scusarsi. Qui pare che tutti dobbiamo chiedere scusa, tranne qualcuno. In quell’occasione Ilaria accusava un carabiniere ed è lo stesso carabiniere che, dopo nove anni di silenzio, giovedì finalmente ha parlato. Un po’ dell’indignazione che mi riserva, signor ministro, valuti se conservarla per altri, quando avrà capito perché già allora Ilaria sapeva, mentre buona parte delle istituzioni fischiettava.

