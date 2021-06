Salvini che mostra in tv il risultato del sondaggio sulla legge voluta da Falcone | VIDEO

Cavalcare, sempre, l’indignazione pubblica senza mai proporre una reale alternativa a quel che si propone di eliminare. Il “vox populi, vox dei” di Matteo Salvini si arricchisce di una nuova puntata andata in onda prima sulla sua pagina Instagram, poi in diretta a Mezz’ora in Più (su Rai3). Il tema era la scarcerazione di Giovanni Brusca dopo 25 anni anni di carcere per efferati delitti di mafia (oltre 150 omicidi). E per il leader della Lega la “colpa” è di quella legge – fortemente voluta da Giovanni Falcone per convincere i pentiti a parlare – attualmente in vigore. Una norma ritenuta ingiusta dal 90% delle persone che hanno partecipato al suo sondaggio.

Salvini e il sondaggio social sulla legge che ha scarcerato Brusca

“Ho fatto un sondaggio sul mio Instagram su Brusca e il 90% delle persone ha risposto che bisogna cambiare la legge”, ha detto Matteo Salvini mostrando alla telecamera lo schermo del suo smartphone con il sondaggio. Insomma, cavalcare l’indignazione senza spiegare per quale motivo venne scritta e approvata quella legge (che, ovviamente, quando si parla di scarcerazioni di personaggi come Giovanni Brusca è destinata a riaccendere il dibattito) e per quali motivi anche Giovanni Falcone sosteneva l’esigenza di una norma che prevedesse benefici (in termini di pena) per tutti i pentiti di mafia che decidevano (e decidono) di squarciare il velo dell’omertà raccontato ai magistrati e agli inquirenti dettagli interni alle organizzazioni malavitosi.

Ma per Salvini vale Instagram e le reazioni della folla. Senza proporre una norma alternativa, senza presentare un serio discorso legislativo per arrivare a una nuova definizione di quei paletti che hanno portato alla scarcerazione oggi di Brusca e domani di qualche altro personaggio che si è macchiato di crimini gravissimi.

