Rt a 1,08: il report dell’ISS

Il nuovo report del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità: oggi l’indice RT è 1,08. L’indice di contagio Rt in Italia e’ sceso a 1,08 nella settimana 16-22 novembre, contro l’1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno gia’ un indice inferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. L’epidemia in Italia “seppur intensificandosi per gravita’ a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una riduzione nella trasmissibilita’ rispetto alla settimana precedente e questo e’ un segnale di impatto importante delle misure di mitigazione introdotte”. E’ quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss. “Nella maggior parte del territorio – sottolineano gli esperti – la trasmissibilita’ e’ compatibile con uno scenario di tipo 1, in miglioramento rispetto a quello della settimana precedente ma con Rt puntuale ancora )1 nel suo valore medio in diverse Regioni/PA”