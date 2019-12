Le foto e i video di Roma allagata per la pioggia

Allagamenti e problemi di viabilità ieri a Roma a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra le zone più colpite via Tiburtina e San Lorenzo. Problemi anche in viale dell’università, in viale Regina Elena e al Verano. Diversi interventi della polizia locale anche per la viabilità e per il ripristino della sicurezza stradale. Sulla via Portuense è stato chiuso un tratto di strada in via precauzionale. Diversi problemi anche nella zona del centro storico, in via Cavour e al Circo Massimo.

Saluti dal Lungomare Testaccio pic.twitter.com/SLq5jaNv4W — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) December 2, 2019

Roma allagata per la pioggia

A causa del nubifragio che si è abbattuto su Roma sono state chiuse le stazioni della linea A della metropolitana ‘Repubblica’ e Manzoni’. I treni transitano ma senza effettuare la fermata. A Termini, l’accesso è consentito solo lato centro commerciale, chiusi invece per danno da maltempo gli altri accessi. “A Roma gli autobus non solo prendono fuoco, ma prendono anche acqua. La pioggia è scesa direttamente dal soffitto del bus, un mezzo Atac della linea 792. È accaduto alle 19, il mezzo pubblico procedeva in direzione Eudes. L’autista forse non si è accorto dell’inconveniente. Esce dal gabbiotto per disappannare il parabrezza. Nell’Urbe, ormai, sembra che tutto sia possibile e normale. I passeggeri, forse abituati ai disagi dei mezzi capitolini, si limitano a spostarsi e non accennano a nessuna protesta nonostante entri acqua da ogni punto del tetto. L’ennesimo colpo all’immagine della Capitale”, dice Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape).

A Roma gli autobus non solo prendono fuoco, ma prendono anche acqua. La pioggia, come si vede nel video, è scesa direttamente dal soffitto del bus, un mezzo Atac della linea 792. È accaduto alle ore 19, il mezzo pubblico procedeva in direzione Eudes. pic.twitter.com/0gUdgEqbJ1 — Rinaldo Sidoli (@rinaldosidoli) December 2, 2019

In diverse parti della città moto e scooter sono rimasti bloccati, i pedoni sono costretti a gimcane per trovare tratti percorribili, cercando di evitare le vere e proprie onde causate dall’accumulo di acqua piovana non drenata, e anche le auto sono state costrette a fermarsi per l’impraticabilità delle strade.

Qui si vede un tombino che straripa a causa della pioggia:

Eccola la grande #Roma di @virginiaraggi. La #monnezza e le foglie secche lasciate per strada a otturare i tombini e alla prima #pioggia arriva una cascata di merda nella #metroB stazione #Bologna. Roba mai vista in passato. Che grande considerazione per il trasporto pubblico. pic.twitter.com/Jwywqp1xXF — Andrea Turco (@andreaturco79) December 2, 2019

Qui un fiume generato dalla pioggia in viale Jonio:

E qui l’allagamento di un autobus:

Questa è Roma in questo momento, l’acqua è talmente alta che è entrata nel pullman quando hanno aperto le porte: pic.twitter.com/ImZQ5ldUVK — cumbercam 🖇 ARSD! (@rainingcaffeine) December 2, 2019

E a questo punto chiudiamo con un evergreen:

