La 17enne positiva al Coronavirus che era stata in discoteca a Misano Adriatico

Una ragazza di 17 anni che abita a Modena è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 mentre si trovava in vacanza con alcuni amici a Riccione. La ragazza era arrivata in Riviera lunedì scorso e aveva poi manifestato i sintomi ricevendo infine il tampone all’ospedale Infermi di Rimini.

Una volta riscontrata l’infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto scattare l’indagine epidemiologica e così quaranta giovani sono finiti in isolamento. Due ragazzi che si trovavano in vacanza con la 17enne sono risultati positivi al Sars-Cov-2. La compagnia della ragazza aveva trascorso quei giorni in spiaggia e passato una serata in una nota discoteca di misano adriatico dove di recente sono stati registrati assembramenti. L’Ausl afferma che la situazione è “sotto controllo”.

La giovane alloggiava con la madre nell’abitazione di un’amica di famiglia quando ha accusato forti dolori alle orecchie ed è così stata sottoposta al tampone domiciliare. Immediatamente e’ scattata l’indagine epidemiologica sui suoi contatti e una quarantina di giovani sono stati messi in isolamento. Di questi un 17enne e un 19enne entrambi di Modena sono risultati anch’essi positivi. La ragazza ora si trova confinata nella sua abitazione modenese.

