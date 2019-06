«Un reddito di sei mesi per i rom»

«Quando un insediamento va smantellato, a chi lascia il campo do una cifra, dopodiché hai sei mesi di tempo per presentare una soluzione. Una specie di reddito “incondizionato”,obbligatorio, poi chi lo incassa ha un semestre per attivarsi e dimostrare autonomia». L’idea, raccontata da Lorenzo De Cicco sul Messaggero di oggi, è della Giunta Raggi e fa parte del piano per lo sgombero dei campi. Spiega il quotidiano romano:

Raggi ha fretta di portare a casa risultati. In tre anni da sindaca è riuscita a chiudere solo il Camping River, sulla Tiberina, una scelta praticamente imposta dalla burocrazia, dato che l’appalto alla coop che gestiva il villaggio era scaduto e l’Anticorruzione aveva vietato proroghe. Ora vorrebbe smantellare il campo della Barbuta subito, entro dicembre. Così dice l’ultimo crono-programma dell’Ufficio Speciale Rom. Tocca però capire come arrivare a dama, evitando che gli sgomberati traslochino altrove, dando vita a uno o più campi abusivi.

L’idea è di Monica Rossi:

Ecco allora l’idea del «reddito», suggerito dalla delegata per i Nomadi. Potrebbe rimpiazzare il “bonus affitto”, cioè il contributo da 800 euro al mese che il Comune aveva proposto di versare a chi trovava una casa, a patto di avere in mano un contratto. Misura naufragata perché pochissimi proprietari di appartamenti hanno accettato di affittare gli immobili a chi proveniva dai campi. Un fiasco, forse non proprio imprevedibile, raccontato di recente dalle carte del dipartimento Politiche Sociali: solo 3 agenzie immobiliari su 62 contattate hanno accettato di collaborare con l’amministrazione. E solo 3 immobili sono stati visionati. Contratti firmati?Zero.

