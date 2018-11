Francesco Viviano, ex inviato di Repubblica e oggi in pensione, ha annunciato di avere querelato il vicepremier Luigi Di Maio e l’ex parlamentare Alessandro Di Battista per gli insulti dei due alla categoria dopo l’assoluzione di Virginia Raggi.

Il giornalista che querela Di Maio e Di Battista

“Cari amici e colleghi basta parlarci tra di noi, passiamo ai fatti: ho ricevuto e continuo a ricevere querele ed altro – annuncia Viviano sui social – Faccio questo lavoro da decenni anche rischiando molto ma sempre per informare. Quindi ho deciso (la prima volta in vita mia) di querelare Di Maio e Di Battista per le frasi offensive nei confronti dei giornalisti che ancora credono e fanno questo lavoro. Ecco copia della denuncia fatelo anche voi”. E posta una copia della denuncia.

Intanto per quanto riguarda le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio dopo la sentenza di assoluzione per il sindaco di Roma, “a seguito di numerose segnalazioni”, l’Ordine dei giornalisti della Campania, al quale Di Maio è iscritto nell’albo dei pubblicisti, “seguirà le procedure previste dalla normativa vigente”. Lo sottolinea il presidente, Ottavio Lucarelli, che assicura che “gli atti saranno trasmessi al Consiglio disciplina regionale”. Il consiglio può appioppare a Di Maio quattro sanzioni: l’ammonizione, la censura, la sospensione o la radiazione.