Lo status di un utente che minaccia Ilaria Cucchi parlando di pallottola “in testa” è stato ripubblicato sul suo profilo facebook dalla sorella di Stefano che ha chiesto alla Lega e a Salvini di dissociarsi.

Quello che minaccia Ilaria Cucchi: «Una pallottola in testa prima o poi…»

«Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela»

Il post, secondo quanto scrivono le agenzie di stampa ANSA e AGI, sarebbe stato segnalato alle forze dell’ordine. Ieri Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini per le frasi dette sul fratello Stefano dopo la condanna di due carabinieri per omicidio preterintenzionale a dodici anni di carcere. Lo status con gli insulti e le minacce non è più visibile sul profilo dell’utente: nel frattempo i commenti si riempiono di insulti.

