La quarantena a dieci giorni non è per tutti

Per allegerire le liste di attesa negli ospedali di chi si deve sottoporre ai tamponi molecolari, che ormai superano le dieci ore, e per ridurre lo stress delle strutture sanitarie il CTS potrebbe dare il via libera ai test rapidi che verrebbero effettuati da medici di base e pediatri. Si potrebbe ottimizzare così il meccanismo che porta in isolamento fiduciario le persone che sono state stretti contatti dei positivi. Per loro, e non per chi è contagiato, come spiega Repubblica, la quarantena si ridurrebbe a un periodo di dieci giorni rispetto agli attuali quattordici: