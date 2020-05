Si sta facendo tutto il possibile per riaprire, senza rischi, le palestre anche se – è opinione comune tra i gestori delle attività sportive – la stagione ormai volge al termine e tra gli utenti c’è molta diffidenza. Tra le regole che dovrebbero essere uguali per tutti: l’uso delle mascherine protettive per staff e soci e il gel disinfettante all’ingresso dei locali e nelle aree comuni. Ma si tratta ancora di ipotesi, ad oggi nessuna indicazione ufficiale è pervenuta a chi gestisce i centri ginnici.

Quando riaprono le palestre (e come)

Il Mattino oggi spiega che far funzionare una palestra ha un costo non di poco conto, oggi più che mai: al canone di locazione, agli stipendi di chi ci lavora, e alle normali spese di gestione e manutenzione, bisognerà aggiungere quelle della messa in sicurezza, dalle sanificazioni agli adeguamenti sanitari imposti da decreti e ordinanze. Tra le nuove norme ci sarà l’incremento delle misure per il ricambio d’aria, il potenziamento di sanificazione e igienizzazione, l’intensificazione dei controlli chimici e microbiologici in piscina e nell’area relax. Poi l’ampliamento degli orari di apertura dei club, la riorganizzazione del “palinsesto corsi” e soprattutto il distanziamento dei macchinari in “gym floor”.

