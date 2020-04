Quando i bambini potranno tornare a giocare all’aperto

Il Corriere della Sera annuncia oggi che il 4 maggio anche i bambini e gli adolescenti potranno tornare all’aria aperta. Su indicazione degli esperti il governo sta maturando la decisione di far uscire di casa i più piccoli, raccomandando però alle famiglie di evitare assembramenti e contatti ravvicinati.

«Ai bambini va restituito con prudenza uno spazio di libertà e la possibilità di uscire in sicurezza — anticipa la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa —. Ciò significa che il papà, la mamma o comunque un adulto escano con loro, anche per evitare situazioni di aggregazione». La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha proposto di consentire l’utilizzo degli spazi aperti delimitati per consentire «attività motorie e ludiche per i bambini, in modo custodito, con gli ingressi contingentati e con il distanziamento tra le persone».

Anche i bambini nei parchi dovranno indossare guanti e mascherine? «E perché no? — ha risposto la ministra a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1 —. Se serve per difendere la nostra popolazione dalla diffusione del virus, sì». In vista del ritorno a scuola a settembre, Sandra Zampa suggerisce di predisporre «l’utilizzo di mascherine pediatriche» dai due anni in su.