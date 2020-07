Quali sono gli studenti universitari che potrebbero insegnare come supplenti a settembre

Nelle more dell’allarme lanciato ieri dai sindacati sul rischio che la scuola non riapra a settembre Il Messaggero racconta che il ministero della Pubblica Istruzione vuole mandare in cattedra gli studenti universitari:

La scuola online, infatti, resta una strada da evitare ma comunque in casi di necessità potrebbe prevista esclusivamente nelle classi delle superiori. Quindi il ministero di viale Trastevere chiama a raccolta gli studenti universitari, che in questo modo verrebbero avviati all’insegnamento direttamente in cattedra, non come tirocinio, prima del tempo. A settembre sarà infatti possibile entrare in classe senza laurea, nelle scuole elementari e materne: quando i dirigenti scolastici non sapranno chi convocare per coprire una cattedra rimasta senza docente, sarà possibile chiamare i laureandi in scienze della formazione primaria. E’ previsto nel regolamento delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) a cui potrebbero essere ammessi anche gli studenti universitari.

Ogni docente potrà iscriversi alle Gps per una sola provincia, ma comunque per più classi di concorso. Sono previste due fasce diverse: la prima comprenderà tutti i docenti abilitati all’insegnamento per le classi di concorso scelte e, per la parte del sostegno, provvisti di specializzazione. Per la scuola dell’infanzia e per la scuola elementare la seconda fascia accoglierà dunque anche gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della Formazione primaria.