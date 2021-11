I novax scendono in piazza a Rotterdam contro il lockdown per i non vaccinati. E la protesta diventa violenta con incendi appiccati e tensione con le forze dell’ordine. Che feriscono due manifestanti

In Olanda le restrizioni adottate per il dilagare della quarta ondata hanno causato proteste in piazza. E le manifestazioni sono state teatro di episodi di grande tensione: a Rotterdam la polizia ha sparato per disperdere i manifestanti: feriti due No Vax mentre cercavano di fuggire dai cannoni ad acqua azionati dagli agenti

La violenta protesta a Rotterdam contro il lockdown: due no vax feriti | VIDEO

🇳🇱 #Rotterdam : Scènes de chaos dans les rues de Rotterdam. pic.twitter.com/Ws0AZRfjOW — Alerte France (@AlerteFR) November 19, 2021

Le proteste sono degenerate a Rotterdam in Olanda durante una manifestazione che ha visto centinaia di partecipanti contro il lockdown annunciato dal governo per fronteggiare la pandemia di Covid. La polizia ha sparato ferendo due persone. Poco prima gli agenti avevano esploso dei colpi di avvertimento per tentare di sedare la rivolta, durante la quale sono stati sparati dai manifestanti alcuni fuochi d’artificio e appiccati diversi incendi. Anche la polizia antisommossa è stata dispiegata. Almeno un’auto della polizia è stata incendiata e altre sono state danneggiate. I vigili del fuoco e gli agenti di polizia sono stati colpiti con oggetti. Le immagini dell’emittente mostravano incendi sul marciapiede e contenitori della spazzatura gettati in strada. Il Corriere racconta che tutto è stato organizzato via social, dove i no vax si sono dati appuntamento per riunirsi in piazza alle 20. Ma se all’inizio la protesta è stata pacifica ben presto le grida dei manifestanti che urlavano «libertà,

libertà» sono state sovrastate dalle scene di guerriglia:

Auto e moto date alle fiamme, e scontri con la polizia che prima ha usato i cannoni ad acqua, poi ha sparato in aria diversi colpi di pistola per disperdere la folla. Ma, secondo quanto scrive il sito di informazione Nos citando due testimoni, gli agenti avrebbero mirato ad altezza d’uomo e fatto fuoco colpendo almeno due manifestanti.

ROTTERDAM, NETHERLANDS #RotterdamProtest

At least two people were shot by police during protests against Covid restrictions, according to public broadcaster NOS. Conditions unknown. pic.twitter.com/oqbjIEVJj2 — Carlos Montañés (@CarlosMontas13) November 19, 2021

I servizi ferroviari da e per Rotterdam sono stati sospesi fino a nuovo avviso a causa dei disordini, hanno annunciato le ferrovie olandesi. La manifestazione, indetta da diverse organizzazioni, era contro i piani del governo di introdurre una nuova regolamentazione che prevede un lockdown per i non vaccinati, consentendo solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid l’accesso a eventi, bar e ristoranti. In Austria intanto il lockdown è diventato generale.