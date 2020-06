Il principe del Belgio Joachim, nipote del re belga Filippo e terzo figlio della principessa Astrid, la sorella minore del re, ha chiesto pubblicamente scusa dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus a Cordoba, nel sud della Spagna. La CNN riferisce, citando l’ufficio legale del principe, che il 28enne reale belga aveva partecipato a una festa con la famiglia di un’amica spagnola.

La storia del principe del Belgio che non rispetta la quarantena, va alle feste e poi si scopre positivo

La BBC riferisce che Joachim è andato in Spagna a una festa con altre 27 persone, non consentita dalle regole del lockdown spagnole (il massimo è di 15). Si dice che tutti coloro che hanno partecipato alla festa fossero in quarantena e che il principe Joachim abbia lievi sintomi di coronavirus. In una nota dello studio legale di Cordoba di Mariano Aguayo, il principe ha detto: “Vorrei scusarmi per aver viaggiato e per non aver rispettato le misure di quarantena. Non intendevo offendere o mancare di rispetto a nessuno in questi tempi cosi’ difficili e mi pento profondamente delle mie azioni e ne accetto le conseguenze”.

In base allo stato di emergenza della Spagna, tutti i viaggiatori che arrivano in Spagna dal 15 maggio, con poche eccezioni, sono tenuti ad andare in quarantena per due settimane. Secondo le regole di confinamento in vigore a Cordoba, non sono consentiti assembramenti di più di 15 persone non conviventi. Le autorità stanno ora verificando se all’evento hanno partecipato più’ di 15 persone, ha detto alla CNN il portavoce di Rafaela Valenzuela, principale rappresentante del governo spagnolo a Cordoba. Tutti rischiano una multa fino a 10mila euro. La portavoce ha aggiunto che le autorità sanitarie regionali hanno informato il governo spagnolo che potrebbero esserci state fino a 27 persone a quella festa. Una portavoce dello studio legale del principe ha detto che la scorsa settimana ci sono state due feste in giorni consecutivi in cui il principe si è incontrato con la famiglia di un’amica, ma nessuno dei due eventi ha visto la partecipazione di più di 15 persone. Il principe è ora in isolamento.