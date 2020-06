L’uomo positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale di Padova

L’uomo è rimasto in giro per la città dalle 19 di ieri sera fino alle 10 di questa mattina. Sabato mattina un equipaggio dell’esercito che presidia la stazione l’ha individuato senza mascherine all’interno dello scalo ferroviario. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e a quarantena obbligatori

Un 28enne di origini pakistane positivo al Coronavirus è fuggito venerdì pomeriggio dal reparto degli Infettivi dell’ospedale di Padova dove si trovava ricoverato. L’uomo è stato ritrovato stamane alla stazione ferroviaria, mentre cercava di prendere un treno. È stato denunciato dalla polizia per delitto colposo contro la salute.

Stando alla ricostruzione degli agenti l’uomo, con regolare permesso di soggiorno, era stato ricoverato dopo un malore in ospedale. Gli esami avevano rivelato la positività al Coronavirus, e per questo il giovane è stato ricoverato in isolamento in ospedale. Sembra che venerdì abbia avuto una discussione in reparto, a causa di un carica batterie negato. In serata si sarebbe calato da una finestra dandosi alla fuga. Sono stati i medici dell”ospedale a dare l’allarme. La sua foto è stata distribuita a tutte le pattuglie di polizia locale, volanti, carabinieri in città. Stamane è stato rintracciato in stazione, mentre tentava di prendere un treno, e portato di nuovo in ospedale. Si stanno ora rintracciando le persone con cui è entrato in contatto, per sottoporle al tampone.

L’uomo è rimasto in giro per la città dalle 19 di ieri sera fino alle 10 di questa mattina. Sabato mattina un equipaggio dell’esercito che presidia la stazione l’ha individuato senza mascherine all’interno dello scalo ferroviario. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e a quarantena obbligatori. Intanto due nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dove non c’è stata nessuna vittima rispetto a ieri. Lo segnala il bollettino di stamane della Regione. I contagiati totali salgono così a 19.264, il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo) resta fermo a 2.007. Scendono di una unità i ricoverati nei normali reparti Covid (186), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 11. Gli attuali positivi sono 482 (-5), mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 16.775.