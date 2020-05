Il barista che abbraccia i dipendenti e viene multato

Una sanzione di 400 euro è stata contestata a un barista di Pordenone per aver abbracciato i propri dipendenti per una foto, non rispettando quindi le misure di distanziamento sociale. L’immagine è stata pubblicata oggi sulla stampa locale. Da quanto si è appreso, gli agenti di Polizia, che avevano avuto segnalazione del comportamento del personale del bar, hanno fatto i riscontri del caso e hanno accertato che la foto era stata scattata proprio ieri, nel primo giorno di riapertura. Al titolare dell’esercizio commerciale, invitato questa mattina negli Uffici della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pordenone, è stata contestata la violazione all’articolo 4 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020.

Nell’ambito dei servizi di vigilanza, ieri sono pervenute diverse chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone da parte di cittadini che segnalavano situazioni di sovraffollamento in alcuni bar del centro. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti sul posto verificando il rispetto del distanziamento individuale con l’obbligo di indossare le mascherine. Intanto nei giorni scorsi un forlivese di 39 anni ha violato la misura dell’isolamento domiciliare cui era sottoposto per la positivita’ di un familiare convivente. E lo hanno pizzicato proprio così, gli agenti della Polizia di Stato, fuori dalla sua abitazione, in un auto parcheggiata nell’area di sosta vicina al parco urbano “Franco Agosto”, in compagnia di un’amica, proprietaria dell’autovettura. Non gli è bastato indossare la mascherina per convincere gli agenti a soprassedere al controllo: dalla verifica preliminare nella banca dati messa a disposizione delle forze di polizia è emersa la grave violazione, confermata nel successivo controllo con l’Asl che ne ha certificato lo stato di quarantena, anche senza un riscontro di positività al coronavirus. L’uscita con l’amica è costata al 39enne 533,33 euro di sanzione, come previsto per chi viola le misure di contenimento con l’utilizzo di un veicolo. Anche la donna e’ stata sanzionata, poiché trovata in auto con persona non convivente, senza “motivo legittimante”, come previsto prima del decreto del 17 maggio che ha posto termine al lockdown.