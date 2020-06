Il video del poliziotto che costringe due migranti a schiaffeggiarsi ad Agrigento

Il poliziotto che per punire due giovani migranti fuggiti dal centro di accoglienza durante la quarantena li ha costretti a schiaffeggiarsi fra loro, colpendo anche a sua volta uno dei due, è stato rimosso dall’incarico e non presterà più servizio nella struttura dove si sono svolti i fatti. L’agente, in servizio alla questura di Agrigento, è stato ripreso in un video che è diventato virale. Dopo un primo schiaffo tra i due migranti, uno dei quali minorenne, il poliziotto mostra – come si vede nel video – con forza le modalità e la forza con cui devono dare gli schiaffi, esortando loro ad emularlo, davanti a tutti gli altri ospiti, alcuni dei quali ridono. I due ragazzi sarebbero stati costretti a inginocchiarsi davanti a tutti gli altri ospiti della struttura, uno di fronte all’altro e invitati a schiaffeggiarsi a vicenda. Uno dei due, inoltre, sarebbe stato colpito dal poliziotto con due schiaffi: “Sei un ospite e devi rispettare la legge – grida il poliziotto sotto gli occhi degli altri militari fermi – fai l’uomo”. L’ispettore apparterrebbe a uno dei reparti mobili presenti ad Agrigento per fronteggiare l’emergenza immigrazione ma non sarebbe tra coloro che prestano servizio alla questura della città dei templi.