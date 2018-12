La storia della coppia danese che fa sesso sulla Piramide di Cheope

Le autorità egiziane hanno aperto un’indagine in seguito alla pubblicazione online di un video e di alcune foto che mostrano una coppia danese che scala, al tramonto, la piramide di Cheope e poi, una volta in cima, si denuda per fare sesso “sotto il cielo”. L’incidente ha scatenato indignazione nel paese musulmano per quello che viene definito un oltraggio alla più antica e più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza, riconosciuta come una delle sette meraviglie del mondo antico. I funzionari dell’area archeologica hanno ipotizzato inizialmente che il filmato potesse essere falso. Toccherà ora ai pubblici ministeri capire se il video è reale e, in caso affermativo, come i due sono riusciti a scalare la struttura di 140 metri di altezza, riporta il quotidiano statale Al-Ahram. “Scalare le piramidi è severamente vietato”, ha affermato Khaled Al-Anani, Ministro delle Antichità, definendo le immagini come una “violazione della moralità pubblica”.

Il filmato di tre minuti è stato postato dal fotografo danese Andreas Hvid e mostra una donna che scala quella che, a suo dire, è la piramide più alta di Giza durante la notte. Negli ultimi secondi si vede la ragazza, ripresa di spalle, mentre si spoglia. Il ragazzo ha poi pubblicato una foto di loro due, nudi, apparentemente impegnati in un rapporto sessuale proprio sulla cima della piramide di giorno. “A fine novembre, io un mio amico abbiamo scalato la Grande Piramide. Temendo di essere individuati dalle molte guardie, non ho filmato le varie ore intorno al sito che portano alla salita”, si legge nel post su YouTube. Hvid si descrive come un esploratore urbano e il suo sito web presenta diverse fotografie di uomini e donne nudi in posa in cima a edifici e grattacieli di tutto il mondo. “Sognavo di scalare la Grande Piramide da molti anni. Anche l’idea di fare uno ‘scatto nudo’ lassù ce l’avevo da qualche tempo”, ha detto al giornale scandalistico danese Ekstra Bladet, negando di aver fatto sesso sull’imponente struttura di 4.500 anni e spiegando che stavano semplicemente posando per un servizio fotografico. “Mi rattrista che così tante persone si siano arrabbiate, ma ho ricevuto anche commenti positivi da molti egiziani, qualcosa che penso valga la pena ricordare”, ha aggiunto. La scalata alle piramidi venne vietata negli anni ’80 dopo che un numero di turisti morì tentando di scalarli. Ma questo non ha fermato alcuni ‘disubbidienti’. Nel 2016, un adolescente tedesco è stato bandito dall’Egitto per tutta la vita dopo aver scalato la Grande Piramide per scattare foto e video. Un anno dopo, un cittadino turco è stato brevemente trattenuto dalla polizia per aver essere salito sull’antico monumento egiziano. Mentre nel 2015, le autorità egiziane hanno avviato un’indagine su alcuni filmati pubblicati online che mostravano scene di nudità e atti sessuali da parte di un gruppo di turisti di lingua russa vicino al sito di Giza.

Leggi sull’argomento: La vera storia del blindato con la bandiera europea contro i Gilet Gialli