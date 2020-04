Il Piemonte supera i contagi della Lombardia per numero di abitanti

Il Piemonte supera i contagi della Lombardia. La Regione, come ha rimarcato il parlamentare di Leu Federico Fornaro, basandosi sulla graduatoria della Protezione civile aggiornata al 25 aprile, ormai è prima in Italia per positivi rispetto al numero di abitanti: 355,9 casi ogni 100 mila abitanti, più del doppio della media italiana di 175,4. Seguono Lombardia, Emilia, Liguria Veneto. Spiega oggi La Stampa:

Un numero che secondo la Regione è legato all’aumento dei test, soprattutto nelle Rsa, e quindi alla scoperta di nuovi casi. Ieri sono stati 56 i decessi di persone positive al test comunicati dall’Unità di Crisi regionale, 7 dei quali registrati in giornata: ora il totale è salito a 2.859 vittime. Quanto ai contagiati, sono 24.910: 361 in più rispetto a sabato. Meno 20 i ricoverati in terapia intensiva, ora a quota 217.

Ma c’è di più: dal primo di febbraio al 18 aprile, a Torino, l’incremento di decessi rispetto allo stesso arco temporale del 2019 è stato del 57%: vale a dire 2.595 persone a fronte delle 1.479 morti registrate nello stesso periodo dell’anno passato: