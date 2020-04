Si può andare nelle seconde case nella Fase 2 dal 4 maggio?

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 non prevede un divieto esplicito di spostarsi nelle seconde case. Ma contiene ancora il divieto di spostarsi da regione a regione, quindi implicitamente si può pensare che sia ancora vietato spostarsi nelle seconde case se queste sono al di fuori della propria regione di residenza. Per il resto il fatto che non ci sia un accenno esplicito alla questione permette di procedere a tentoni e per deduzioni. Scrive oggi Repubblica:

Non siamo ancora liberi di uscire da casa per andare dove ci pare. Ci si potrà muovere, oltre che per lavoro, salute o necessità, anche per andare a trovare i familiari da cui il lockdown ci ha tenuti lontano, nello stesso comune o nella regione, ma sempre indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. E ci vorrà ancora l’autocertificazione, che però cambierà. No ancora agli spostamenti tra regioni. Sarà invece di nuovo consentito il rientro nel luogo di residenza per chi è rimasto bloccato in un altro Comune. Cade il divieto esplicito di spostarsi nelle seconde case.

Resta quindi l’autocertificazione per chi si sposta da regione a regione ma cambierà il modulo. Ma non è evidentemente ancora deciso se ci si potrà spostare nelle seconde case.