Il cedimento della piazzetta di Portofino

Nella piazzetta di Portofino, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge cadute tra ieri e oggi che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare corre sotto il selciato a ciottoli della piazza. L’area è stata interdetta. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce Portofino a Santa Margherita Ligure. Il paese è come un’isola: è raggiungibile solo dal mare.

La strada nel parco del Monte di Portofino, che da decenni è sottoposto ai più rigidi vincoli paesaggistici, sarà dedicata “esclusivamente ai mezzi di servizio, quindi per pubblica utilità” in quanto “sono prioritarie in questo momento le ragioni di sicurezza, garanzia di supporto medico-infermieristico e per il trasporto dei bambini a scuola”, hanno fatto sapere i sindaci delle zone colpite.

Le associazioni di ambientalisti sono in allarme perché temono che la strada usata per l’emergenza possa dare il via libera a interventi a favore degli speculatori edilizi che da sempre provano a dare l’assalto alle pregiate aree del parco. La strada, spiegano i sindaci, “attraverso una pista che da Portofino mare raggiungerà la zona Kulm a Portofino vetta” sarà “attiva quando le condizioni meteo non garantiranno un trasporto via mare in sicurezza”. I sindaci aggiungono che “interverrà, di concerto con Regione Liguria, il Genio Militare che effettuerà soltanto interventi minimali per la messa in sicurezza del percorso, anche attraverso ghiaia compattata per rendere la pista meno scivolosa”.