Piazza Venezia: i fondi ci sono, i lavori no

Piazza Venezia è da rifare ma con calma. Quella che viene considerata come una delle piazze-simbolo di Roma andrebbe manutenuta, ma da 4 anni il Comune di Roma ha in pancia 5,6 milioni di euro di fondi statali per riqualificare il manto stradale, ma non riesce a spenderli. Il cantiere non parte, strozzato da una burocrazia pesante come un elefante e cattiva come un’ape. Eppure, spiega oggi Simone Canettieri sul Messaggero, non sarebbe un’operazione di alta ingegneria cibernetica: togliere i sampietrini, inserire una lingua di cemento, rimettere i sampietrini. Stop.

Questione di civiltà: lo “slargo” in questione, tra l’Altare della Patria e il Corso, è l’incubo di tutti gli ammortizzatori di scooter,moto e auto. Un incubo, un pericolo. Per questo motivo nel 2015 si decise di inserire la riqualificazione di piazza Venezia nel pacchetto di lavori per il Giubileo straordinario. Richiesta del Comune di Roma (sindaco Ignazio Marino), sì del Governo. Stanziamento da 5,6 milioni di euro. Bene, nel frattempo la Porta Santa è stata richiusa, Marino ha lasciato il posto al commissario prefettizio Francesco Tronca, Virginia Raggi è sindaca da tre anni, ma nulla si è mosso.

Mentre scriviamo, si è arrivati al sorteggio della settima commissione comunale chiamata ad aprire le buste e affidare l’appalto. Tutte le precedenti, per un motivo o per un altro, sono morte in culla. Dal Campidoglio un po’ sorridono, un po’ si vergognano. E quindi al dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione Urbana) mettono su la faccia di Nino Manfredi: «Fusse che fusse la vorta bbona?!». Per gli amanti del genere: il cantiere dovrebbe partire a fine anno. Con la possibilità così di spegnere la sesta candelina di inerzia capitolina. Tanti auguri a te.

Leggi anche: Così Di Maio perde i soldi che aveva promesso di spendere per le famiglie (e non se ne accorge)