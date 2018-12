A Roma piazza Venezia è ostaggio dei bus turistici. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino a piazza Venezia. I bus turistici parcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che gli autisti si starebbero radunando per salire in Comune. Decine le pattuglie dei vigili impegnate a dirigere il traffico veicolare. Chiuse al momento via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Pesanti i disagi al traffico.

Piazza Venezia bloccata dai bus turistici, caos traffico a Roma

Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei taxi e degli Ncc di ieri, oggi si aggiunge nella Capitale quella degli operatori dei bus turistici contro il nuovo regolamento del Comune di Roma che prevede a partire dl 2019 una zona off-limits all’interno del centro della città e costi maggiori per gli ingressi autorizzati.

Foto da: Pagina FB Roma ai tempi di Virgi