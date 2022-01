Perché Serena Bortone ha intervistato Renzi indossando la mascherina | VIDEO

Una conduzione atipica, ma in linea con gli ultimi provvedimenti sanitari presi dal governo. Ecco perché Serena Bortone conduce indossando la mascherina FFP2 il suo programma – “Oggi è un altro giorno” – in onda su RaiUno. La giornalista, infatti, si è presentata davanti alle telecamere indossando un colorato dispositivo di protezione individuale che, ovviamente, non poteva non passare inosservato agli spettatori. E proprio indossando quella mascherina ha intervistato, a debita distanza, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Noi ci riuniamo oggi con i grandi elettori di Italia Viva per decidere come aiutare la scelta”@matteorenzi sui possibili candidati alla Presidenza della Repubblica #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #14gennaio pic.twitter.com/aBHPW9o2Vc — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 14, 2022

Perché Serena Bortone conduce con mascherina? La spiegazione

E la conduttrice ha poi spiegato il motivo che l’ha costretta a presentarsi in studio con il dispositivo di protezione individuale a coprirle naso e bocca: “Sapete perché sto indossando questa mascherina, tra l’altro molto ridicola? Vi dico che sono stata a contatto con una persona positiva che indossava tutti i dispositivi, ma per un’estrema cautela mi vedrete con la FFp2. E ho scelto questa molto sobria”.

Una novità, ma in linea con le normative attuali. Serena Bortone, infatti, ha ricevuto anche la dose booster di vaccino e come per tutte le altre persone nella sua condizione, non è necessaria alcuna quarantena (a meno che non subentri la presenza di una sintomatologia tipica dell’infezione da Sars-CoV-2, in quel caso è necessario sottoporsi al tampone e mettersi in auto-isolamento). L’importante è proseguire nella proprio auto-sorveglianza (di 5 giorni, per verificare il proprio stato di salute) e indossare la mascherina FFP2 per i successivi dieci giorni dopo il contatto con una persona risultata positiva a un tampone.

(da “Oggi è un altro giorno”, RaiUno)