La riapertura del Papeete e Salvini in arrivo

Tra chi scalpita per le riaperture del 18 maggio c’è Massimo Casanova, 50 anni, europarlamentare della Lega e da 21 anni patron indiscusso del Papeete e della movida romagnola del bagnasciuga, 450 dipendenti per una discoteca, due alberghi, un ristorante e un lido, quello dell’ultimo mojito da vicepremier di Matteo Salvini dj balneare, con le cubiste desnude a ballare l’Inno di Mameli. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Casanova spiega tutti suoi timori sul rispetto per le regole non tanto per i clienti quando per i controlli:

«Siamo sempre nel limbo, le linee guida non ci sono, molti bagni non apriranno, perché non si fidano e fanno bene, questi qui sono una banda di disperati, dieci bozze in dieci giorni, ma dai». Vi sono venuti incontro riducendo le distanze: 10 metri quadri a ombrellone, un metro e mezzo tra lettini.

«E menomale, perché con le regole dell’Inail andavamo tutti a casa, così è già più accettabile, anche se non so se riusciremo a tenere tutti i nostri 350/400 ombrelloni. E a noi già è andata bene che le mareggiate non ci hanno rosicchiato la spiaggia, altri non hanno quasi più dove piantare i pali, poveracci». Si è attrezzato con le paretine di plexiglass?

«Non si è ancora capito se serve davvero. E se alla fine sarà così, dovrò pure ordinarlo, mica lo produco la notte. E secondo lei ci vorranno due ore o quindici giorni, per averlo?»

Altrimenti servizio ristorante sotto l’ombrellone.

«Come no, ma a mezzogiorno con 40 gradi o se tira vento o fa brutto tempo, chi ci sta là sotto?» Un metro tra le persone. Chi sorveglierà che sia rispettato al centimetro?

«Abbiamo i nostri servizi di sicurezza, casomai anche i bagnini. Saremo ligi, perché di sicuro avremo i controlli, non vedono l’ora di venire al Papeete ed alzare la paletta». Sorvegliato speciale?

«Specialissimo». Salvini tornerà?

«Certo, quando riaprirò Matteo sarà l’uomo più felice al mondo».

