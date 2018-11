Panorama e la vita segreta di Roberto Saviano

Il nuovo Panorama di Maurizio Belpietro pubblica un’inchiesta a puntate sulla “vita segreta” di Roberto Saviano, firmata da Giacomo Amadori e Simone De Meo. L’inchiesta è anticipata da La Verità, il quotidiano sempre firmato da Belpietro, e parte ovviamente dai soldi:

In circa un decennio ha portato a casa intorno ai 13 milioni di euro di reddito “pulito”. Questo grazie ai contratti con le case editrici, Mondadori e Feltrinelli su tutte, e con le case di produzione televisiva e cinematografica, come Cattleya (quasi mezzo milione per i vari contratti), Telecom/La 7 (circa 400mila euro), Fascino (intorno ai 350mila), ma anche come Rai ed Endemol, seppur con importi più ridotti.

Il settimanale poi affonda il coltello:

Nonostante la presunta cattività in cui vive, non gli sono mancate le avventure galanti o presunte tali. “Non sono tipo da ragazze”, sospirò un giorno con la faccia afflitta Robertino. Rushdie gli consigliò di andare ai party e di rinunciare alla scorta, come aveva fatto lui. Eppure, le voci – soprattutto nell’ambiente dei centri sociali prima e dei salotti poi – si sono rincorse. La fidanzata degli inizi – Serena B. – oggi lavora alla Feltrinelli di Trieste. Si è parlato di una affettuosa amicizia tra lo scrittore e l’eurodeputata del PD Pina Picierno che, però, ha minacciato querele al riguardo, come se frequentare Saviano fosse diffamatorio.

C’è chi gli ha attribuito la scrittrice Silvia Avallone, finalista del premio Strega. C’è chi ha favoleggiato su una liaison con Sofia Passera, figlia dell’ex ministro Corrado. Guai però a chiedergli della sua vita privata. Ma la verità è che Saviano oggi è un uomo accasato. La sua compagna ormai ufficiale per tutti nel suo entourage è Maria Di Donna, in arte Meg, ex cantante della band underground 99 posse, da una quindicina d’anni voce solista.