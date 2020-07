Torna a salire il bilancio del Coronavirus in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi ci sono 119 nuovi positivi e cinque morti in più, mentre scendono a 31 i ricoverati in terapia intensiva

Torna a salire il bilancio del Coronavirus in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi ci sono 119 nuovi positivi e cinque morti in più, mentre scendono a 31 (tre in meno) i ricoverati in terapia intensiva e a 201 (dieci in meno) i ricoverati non in terapia intensiva.

Lombardia Coronavirus oggi: i dati del 9 luglio nel bollettino

I dati del bollettino sul Coronavirus in Lombardia dicono che oggi ci sono 217 guariti o dimessi e 11812 tamponi processati in più rispetto a ieri. Dei nuovi positivi, 34 sono debolmente positivi mentre 33 sono stati scoperti con i test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione per province, sono 35 i nuovi positivi a Milano di cui 15 in città, 28 a Bergamo, 15 a Mantova e 14 a Brescia. Monza e Varese hanno rispettivamente sei e cinque positivi in più, 4 sono i positivi a Pavia mentre si registra un incremento di una unità a Como, Sondrio e Lecco. Zero positivi a Lodi.

Sale intanto per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l’aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 242.363. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei decessi, 12 oggi (ieri 15, martedì 30).

Si registrano vittime in sole 5 regioni: Lombardia (5), Veneto (3), Toscana (2), Piemonte e Lazio (1 ciascuna). Il totale dei decessi è di 34.926. Rallentano le guarigioni, 338 oggi contro le 825 di ieri, per un totale di 193.978. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende di altre 136 unità, e oggi sono 13.459. Ancora in calo i ricoveri ordinari, -28 oggi, il cui numero totale e’ di 871, mentre tornano a scendere anche le terapie intensive dopo il lieve aumento di ieri: oggi 2 in meno, 69 in totale. In 13 regioni le terapie intensive sono Covid-free. 12.519 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, tamponi in lieve aumento su ieri: ne sono stati effettuati 52.552 nelle 24 ore.