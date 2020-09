Il nubifragio a Catania

Un nubifragio oggi a Catania, con pioggia molto forte e raffiche di vento sta causando problemi in città:

Le intense piogge hanno causato danni. I vigili del fuoco sono intervenuti in una decina di casi soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale. Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco sono impegnate nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco. Al momento sono circa 30 le richieste di intervento in attesa di essere espletate. A causa del nubifragio a Catania, come rende noto lo scalo Falcone-Borsellino, è stato dirottato all’aeroporto di Palermo, a causa del nubifragio che ha interessato Catania, il volo Fiumicino-Catania delle 11.15.