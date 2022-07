“Non vi va mai bene un caz*o, vero?”, Fedez risponde piccato dopo la raccolta fondi di Love Mi

L’evento in piazza Duomo di martedì 28 giugno aveva uno scopo benefico: la musica utilizzata per diffondere la solidarietà. Attraverso gli sms, infatti, Fedez è riuscito a raccogliere ben 130mila euro che saranno devoluti all’Associazione Amici di Tog che si occupa delle terapie per i bambini affetti da lesioni al Sistema Nervoso Centrale. Ad ufficializzare la cifra è stato lo stesso rapper che ha organizzato il concerto Love Mi della scorsa settimana. Ma, come spesso accade, non sono mancate le polemiche.

Grazie al concerto #LoveMi siamo riusciti a raccogliere 130mila euro grazie agli SMS che sono stati inviati al numero solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a breve vi darò un resoconto completo. Sono molto felice per @AmicidiTOG e tutti i suoi bambini ♥️ — Fedez (@Fedez) July 4, 2022

Fedez risponde alle critiche per i fondi raccolti durante Love Mi

Perché poco dopo l’annuncio della cifra raccolta attraverso gli sms solidali, qualcuno ha polemizzato con lo stesso Fedez. E in un tweet, poi cancellato (così come la risposta del Fedez), il classico atto di accusa nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie Chiara Ferragni.

“Comunque Fedez e la Ferragni sono top. Fanno eventi di beneficenza e poi donano soldi degli altri. Pazzesco”. Accusa rispedita al mittente nel giro di pochissimi minuti: “Tranquilla, doniamo anche i nostri soldi. Se vuoi ti mando un resoconto. Ma sai se in Italia dici quanto dai di tasca tua non va bene perché non si dice, se dai delle raccolte benefiche lo fai con i soldi degli altri. Insomma, non va mai bene un caz*o, vero?”. E non è la prima volta che vengono mosse accuse analoghe alla coppia. Accadde già nel corso della prima ondata della pandemia Covid, quando avviarono una campagna di crowdfunding per finanziare nuovi posti letto in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.