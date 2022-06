Il miglior modo possibile (per Fedez) di rispondere a chi si chiede perché non è ancora morto

Oramai ci ha fatto l’abitudine e quell’hater che lo ha attaccato nelle scorse ore fa parte di un’ampia rosa di utenti che – celandosi dietro l’anonimato dei social e utilizzando nomi privi di identità – proseguono nelle loro congetture quotidiane. Questa volta però, Fedez ha deciso di replicare per le rime – a suo modo – a chi, cercando di fare della macabra e becera ironia su Twitter, ha commentato il suo ritorno sul palco (e in televisione) dopo la delicata operazione al pancreas di qualche settimana fa.

Fedez risponde, a modo suo, all’hater che lo definiva “in punto di morte”

L’utente, l’odiatore di tutto, aveva pubblicato lo screenshot dello spot in onda – in questi giorni – su Italia 1 per annunciare la trasmissione in diretta del concerto LoveMi, in programma questa sera (28 giugno) da piazza Duomo a Milano, con il grande ritorno del tandem con J-Ax dopo la “pace” sancita solo qualche giorno fa.. Si tratta di un evento gratuito che accompagna una raccolta fondi destinata alla Fondazione Together To Go Onlus, associazione da sempre impegnata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Ma l’hater di turno ha deciso di commentare così questa iniziativa, non capendo assolutamente il senso e lo scopo di questo concerto:

“Ma non era in punto di morte?”.

Fedez ha deciso di rispondere con un laconico “No, però tu sei un cogli*one”, ottenendo il plauso di moltissimi fan che hanno anche chiesto al rapper di denunciare questo “utente” per porre fine e dare un segnale di interruzione a questa catena dell’odio online. Sta di fatto che, poche ore dopo la risposta del cantante di Rozzano, quel profilo social è scomparso da Twitter.

L’account è stato sospeso, il che vuol dire che dopo le segnalazioni Twitter ha deciso che quel post violasse le regole della community per quel che riguarda l’incitamento all’odio.