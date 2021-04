Un necrologio per Mussolini è stato pubblicato sul Giornale di Vicenza con un invito a riunirsi in preghiera per il Duce. In passato per una vicenda analoga la Digos aveva aperto un’inchiesta

Il necrologio per Mussolini sul Giornale di Vicenza

‘S.E. Cav Benito Mussolini. 28 -04 1945 – 28-04 2021. Sempre in noi presente”, recita il testo dell’annuncio apparso ieri su una pagina dei necrologi del Giornale di Vicenza sotto la scritta ‘Anniversari’ con il quale si invita a recitare un rosario per Mussolini. Si rinnova così, anche quest’anno, una consuetudine che si ripete da anni. Lo spazio del quotidiano è stato comprato dai gruppi ‘Continuità ideale R.S.I. e Fam. Caduti e Dispersi R.S.I. che invitano a riunirsi in preghiera in memoria del Duce. “Ci ritroveremo alle ore 19 – si legge infatti – nello spazio antistante la chiesa del cimitero maggiore di Vicenza”. L’appuntamento, fissato per oggi, in passato ha avuto anche risvolti giudiziari: due anni fa, dopo che le due associazioni avevano pubblicato il necrologio, e dopo che il rosario è stato recitato sul sagrato del cimitero, la procura di Vicenza su segnalazione della Digos e dell’Anpi aprì un’inchiesta. Sette persone furono indagate per apologia del Fascismo. Il Giornale di Vicenza non è stato l’unico quotidiano a pubblicare annunci come quello in questione. Un paio di anni fa sul Giornale di Brescia un necrologio annunciava una messa a suffragio di Mussolini: “Oggi pomeriggio alle 17 a Brescia nella chiesa di Santo Stefano, in città, sarà celebrata una messa che ricorda l’anniversario della morte di Benito Mussolini. Il necrologio pubblicato sulle pagine del Giornale di Brescia era pagato dalla Delegazione provinciale dell’Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana. “Oltre il rogo non vive ira nemica”, c’era scritto. Sulla vicenda del necrologio su google appare anche un comunicato del Comitato di Redazione del Giornale di Vicenza:

Ma quando si prova ad accedere al contenuto viene segnalato un errore.