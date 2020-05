Le multe per chi getta guanti e mascherine a Roma

Virginia Raggi rilascia oggi un’intervista a Repubblica per parlare della fase 2 a Roma e del rilancio della città. E annuncia anche le multe per chi getta guanti e mascherine:

Sul tema della velocità della risposta molti cittadini lamentano di non aver ricevuto ancora aiuti concreti, a cominciare dai buoni-pasto.

«Noi 5 giorni dopo l’annuncio del premier Conte abbiamo iniziato ad erogarli tramite app. Abbiamo ricevuto 100 mila domande e 70mila sono state messe in pagamento. 33 mila sono state rigettate per mancanza di requisiti o perché presentate da “furbetti”. E per chi non aveva diritto ai buoni pasto abbiamo acquistato oltre 45mila pacchi spesa. In città molti nuovi poveri si vergognano di chiedere aiuto».

Come si sono comportati i romani nella Fase 1 e 2?

«Hanno rispettato in maniera esemplare prescrizioni molto rigide. E tutte le misure adottate a Roma sono diventate un esempio anche per molte capitali mondiali: volevano le nostre buone pratiche. Nella fase 2 mi sembra sempre ottimo il comportamento, ma ho potuto notare una recrudescenza degli “zozzoni”: mobili, elettrodomestici, sedie. Inoltre, per terra ci sono tantissime mascherine e guanti. Per questo emetterò un’ordinanza che li sanzionerà pesantemente».