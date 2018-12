La rissa a Montecitorio per la manovra

La deputata del MoVimento 5 Stelle Carla Ruocco ha pubblicato su Facebook questo video in cui si mostrano alcuni concitati momenti durante la discussione in Aula sulla Manovra del Popolo. Si vedono “Deputati del Pd assaltano e lanciano dei fascicoli di legge sui banchi del Governo”, scrive l’onorevole Ruocco. Secondo i racconti, la bagarre è stata scatenata dalla decisione della commissione Bilancio di trasmettere all’assemblea il testo della manovra senza aver proceduto ad alcuna votazione. Dai banchi del Pd è giunta la richiesta di convocare una conferenza dei capigruppo, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricordato come si tratti di una modalità prevista dal regolamento e ha fatto notare di aver ampliato i tempi della discussione generale.

La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele Fiano (Pd) e un deputato di Fdi sono stati visti muoversi in modo minaccioso verso i banchi della presidenza, sbattendo sui banchi del governo un fascicolo di emendamenti. Sarà posta nel pomeriggio, tra le 16 e le 17, nell’Aula della Camera la questione di fiducia da parte del governo sulla manovra economica.