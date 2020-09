La proposta di matrimonio trash (e abusiva) alla Galleria Umberto I a Napoli

Una proposta di matrimonio con bengala e candele rosse accese. Ma la festa romantica non è stata organizzata in una villa o in un giardino privato. Musica ad alto volume, tappeto rosso, palloncini a forma di cuore: è successo tutto in uno spazio pubblico, alla Galleria Umberto I a Napoli.

Una proposta di matrimonio con bengala e candele rosse accese. Ma la festa romantica non è stata organizzata in una villa o in un giardino privato. Musica ad alto volume, tappeto rosso, palloncini a forma di cuore: è successo tutto in uno spazio pubblico, alla Galleria Umberto I a Napoli. E ora i promessi sposi potrebbero passare dei guai. Il video della festa trash potrebbe identificare gli ideatori del party abusivo. Racconta il Mattino:

La notte tra il 31 agosto ed il primo settembre nella Galleria Umberto I di Napoli è stato allestito uno scenario da set cinematografico che ha accolto la coppia di innamorati con palloncini a forma di cuore, vistose lettere gonfiabili, un tappeto rosso e fuochi artificiali accesi all’interno della struttura. Lo spettacolo pirotecnico è stato accompagnato dalla musica a tutto volume fino al silenzio per la fatidica domanda dello sposo in abito da cerimonia. Dopo il sì emozionato della ragazza, sono partiti i festeggiamenti tra gli applausi degli invitati e i brindisi con lo spumante. Una promessa d’amore scenografica e originale se non fosse stata celebrata senza alcun tipo di autorizzazione e permesso sul pavimento ottocentesco di un monumento storico e tutelato dalla Sovrintendenza ai beni artistici. Ora forze dell’ordine e autorità cittadine sono sulle tracce dei futuri sposi immortalati in un filmato diventato virale sui social e, loro malgrado, una vera e propria “prova” per le indagini in corso.

Dopo la festa la la galleria era sporca di cera rossa e residui di cibo. A un senzatetto sono stati dati 30 euro dagli organizzatori per ripulire, ma è dovuta intervenire il personale di Napoli Servizi per scrostare il pavimento con un lavoro durato diverse ore.

