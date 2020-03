Il medico dell’ospedale di Castellaneta che non rispetta il protocollo per il Coronavirus e contagia i colleghi

Il governatore pugliese Michele Emiliano ha chiesto l’avvio di un procedimento disciplinare e l’eventuale licenziamento di un dipendente dell’ospedale San Pio di Castellaneta in provincia di Taranto, un dirigente medico positivo al COVID-19, che non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza contagiando altri tre medici e quattro infermieri. Lo comunica lo stesso Emiliano precisando di aver informato il procuratore di Taranto “per consentirgli di iniziare tempestivamente la sua doverosa indagine”. Il dottore è andato nel nosocomio per sottoporsi ad un intervento ed è entrato nella struttura avendo già la febbre. Stamattina saranno effettuati altri tamponi al personale dell’ospedale di Castellaneta, l’unico nel versante occidentale della provincia di Taranto.

Il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, che è anche presidente della Provincia di Taranto, con un video-messaggio su Facebook ipotizza che “questa situazione di emergenza” nell’ospeale possa essere stata causata “da una violazione dei protocolli previsti per combattere l’epidemia del Covid-19”. “Basta una piccola violazione – ipotizza il primo cittadino – basta discostarsi poco dalle indicazioni che vengono date dall’Autorità per perdere il controllo della situazione”.

“E’ accaduto uno sfacelo – dice Gugliotti – nel senso che diversi medici,di vari reparti, sono risultati contagiati. Ma era ovvio che potesse accadere. Hanno fatto all’ospedale di Castellaneta una cinquantina di tamponi e diversi sono risultati positivi. Ma non abbiamo finito con i tamponi perché se ne faranno altri”. “Stamattina – sostiene Gugliotti – stiamo cercando di capirne di più e di valutare come Comune, insieme al direttore sanitario dell’ospedale San Pio, cosa fare e quali provvedimenti intraprendere”. “Assurdo quanto e’ successo – prosegue il sindaco di Castellaneta -. Anche se tu sei medico dell’ospedale di Castellaneta, non puoi, ribadisco non puoi, sottrarti ai protocolli. E invece questo è accaduto. Ma come? A Castellaneta stiamo facendo i salti mortali per garantire i servizi, consegnare i farmaci a domicilio, così anche la spesa alimentare, stare vicino a chi è in difficoltà, e poi accadono cose come queste che ci mandano tutto all’aria!”. Al momento, tra i casi positivi di coronavirus nel Tarantino, 23 a ieri sera secondo il bollettino regionale, quattro riguardano medici: due medici di base di Manduria, un primario ospedaliero di Taranto e un medico dell’ospedale di Castellaneta.