Salvini al Costanzo Show: “Non fatemi più intelligente di quello che sono” | VIDEO

Una banale domanda – oltretutto mossa da una giornalista non avversa a lui e alla Lega – che si trasforma in una confessione auto-critica. Matteo Salvini, ospite del Maurizio Costanzo Show (puntata registrata prima del Cdm sul decreto riaperture e delle annesse polemiche), non ha voluto rispondere ad Annalisa Chirico che aveva solamente chiesto se lui fosse pronto a sostenere la candidatura di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica. Insomma, poteva replicare in qualsiasi modo – e in parte lo ha fatto, con il classico populismo -, ma alla fine ha deciso di uscirne in modo originale.

Matteo Salvini dice che non dobbiamo farlo più intelligente di quello che è

Ieri sera, al Maurizio Costanzo Show è andato in scena il “tutti contro uno” (si fa per dire). Ospite principale il leader della Lega che ha risposto alle domande, oltre che del conduttore, anche degli altri ospiti seduti sul palco attorno a lui. Dopo qualche punzecchiatura (molto leggera) ricevuta da Alba Parietti, è arrivato il turno della domanda di Annalisa Chirico: “Lei ha una voglia matta di andare a Palazzo Chigi. Ci lavora già da qualche anno. Le è toccato prima fare il ministro di Giuseppe Conte – un avvocato che nessuno di noi conosceva -, adesso invece governa con un italiano di assoluta eccezionalità”. Dopo questo lunghissimo preambolo ecco la domanda: “L’anno prossimo si elegge il nuovo capo dello Stato, è vero che lei potrebbe sostenere la figura dell’attuale Presidente del Consiglio?”. Una domanda legittima, a cui Salvini – scuotendo le braccia e le spalle – replica così.

“Siamo a metà aprile, non fatemi più intelligente di quello che sono”. Poi prosegue parlando di maggio come mese della Madonna, ma in due versioni (una cattolica e l’altra a mo’ di esclamazione milanese). Insomma, ha deciso di fare questa analisi critica di se stesso perché l’elezione del capo del Quirinale sarà solo a febbraio del 2022.

(foto e video: da Maurizio Costanzo Show)