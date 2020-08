Il video del novantenne di Matera maltrattato dalla Guardia Medica

Un anziano di 90 anni si rivolge alla guardia medica a Matera per avere dei farmaci. Viene bruscamente redarguito nonostante sia evidentemente in difficoltà. Ma qualcuno è presente e registra tutto. Oggi l’assessore regionale alla Sanità della Basilicata promette provvedimenti

Qualche ora fa è stato pubblicato su Facebook un video in cui una persona anziana si presenta presso la guardia medica di Villalongo a Matera. L’uomo si rivolge al personale sanitario con un foglietto in mano, chiedendo di prescrivergli dei medicinali perché il suo medico curante non c’era. Il video è stato girato da Ayoub Qouchairi, un ragazzo che era sul posto e che poi lo ha pubblicato su Facebook spiegando cosa era successo:

ero li ad aspettare perché necessitavo di un controllo.. Davanti a me c’era questo povero anziano di 90 anni che chiedeva la prescrizione delle sue medicine in quanto il suo medico curante non fosse presente… Non gli davano retta.. Anzi lo trttavano come un cane.. Gli hanno detto di andarsi a lamentare all ASL. Lui esasperato si è messo a piangere.. Mi ha spezzato im cuore.. Questa è la pubblica assistenza a matera.. Giudicate voi

L’anziano si avvicina con la mascherina abbassata e viene redarguito in maniera brusca dalle operatrici sanitarie che si avvicinano e che spiegano poi di non poter prescrivergli i farmaci. L’uomo urla di avere 90 anni e con la voce rotta implora di essere aiutato. Non si capisce bene cosa dice e non è possibile capire dai pochi minuti di video se la guardia medica gli stia negando qualcosa di cui ha diritto o meno. Il tono non è però dei più gentili. Interviene Ayoub che rimprovera il personale della guardia medica e avverte che sta registrando tutto e che andrà dai carabinieri. Poco fa l’assessore regionale alla Sanità della Basilicata, Rocco Leone, ha pubblicato un post su Facebook in cui si impegna ad andare a fondo alla vicenda: “In merito allo spiacevole episodio successo alla guardia medica di Villalongo a Matera dove un nonnino viene maltrattato da due medici che hanno probabilmente dimenticato la mission di tale professione, mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile. Chiedo anche l’intervento dell’Ordine dei Medici per stigmatizzare e punire questi comportamenti che niente hanno a che fare con la nostra deontologia”.