Dopo Silvio Berlusconi anche la compagna Marta Fascina è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus.

Marta Fascina positiva al Coronavirus

La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. La Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. Sarebbe stata Barbara Berlusconi la prima a risultare positiva in famiglia, quando ancora di Briatore non si sapeva nulla. Berlusconi il 25 agosto non ha fatto il test per controllare se il contatto con il manager gli fosse stato fatale, ma perché il Coronavirus ce l’aveva già in casa scrive oggi Repubblica: “Secondo quanto è possibile ricostruire in queste ore, infatti, la prima a sospettare il contagio è stata Barbara. La trentaseienne figlia del Cavaliere ha effettuato alcuni test a ridosso di Ferragosto: la prima positività, poi il tampone di conferma. Berlusconi, a quel punto, aveva già lasciato l’isola, riferiscono fonti a lui vicine. Intorno al 20 agosto, per scansare la malattia, si sarebbe autoisolato rispetto al resto della famiglia. Nel frattempo, il Covid colpiva anche altri Berlusconi, tra cui di certo il trentunenne Luigi”.

Il 19 agosto è la data in cui Berlusconi ha saputo che i figli erano positivi, come scrive il Corriere: “La data da cerchiare con la penna rossa è quella del 19 agosto. Quando si rende conto di essere circondato da familiari positivi al Covid-19 — lui che per dribblare il contagio era di fatto stato costretto dalla figlia Marina a trasferirsi in Francia per qualche mese — l’ex presidente del Consiglio abbandona la Sardegna e si rifugia ad Arcore. Le misure di sicurezza imposte dalla primogenita per andarlo a trovare sull’isola — dove i rari appuntamenti concessi erano comunque subordinati al presentarsi con il certificato che attestasse la negatività dell’ospite al tampone — non reggono all’impatto con l’ondata di Covid-19 che si abbatte come una maledizione su Villa Certosa. Berlusconi torna in Brianza, si isola, teme l’arrivo di quei sintomi noti ormai a tutti”

Chi è Marta Fascina

Repubblica nel ritratto firmato da Carmelo Lopapa ricorda che Marta Fascina è stata portata ad Arcore proprio da Pascale: calabrese di Melito di Porto di Porto Salvo, ma cresciuta a Portici, nel Napoletano, ultimamente la deputata non è passata inosservata a Montecitorio, raccontano ora i colleghi. Anche per via di quelle iniziali “SB” tatuate su una mano e impresse in bella evidenza sulla cover dell’iPhone. Nessuno che abbia mai osato chiedere nulla, dato che a nessuno o quasi — tranne il solo Elio Vito — sembra abbia rivolto la parola in questi due anni.