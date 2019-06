Mario Draghi in fila per il passaporto

Il Tempo racconta oggi che Mario Draghi si è fatto “beccare” da un cronista del quotidiano – Antonio Angeli – al Primo Commissariato di Roma in piazza del Collegio Romano mentre stava in fila per rinnovare il passaporto:

E questo è il motivo per il quale l’illustre economista, come qualunque altro cittadino, si è recato al commissariato, per riempire il modulo e ricevere il suo documento. Nessun mistero, nessuna stranezza. Mario Draghi, come tutti, avrà preso il suo numeretto e poi sarà stato chiamato da un assistente capo che, nella mente del cronista navigato, ha le fattezze di Aldo Fabrizi in «Guardi e ladri». «Draghi Mario», avrà chiamato il solerte assistente «Venga, venga dotto’, che facciamo subito». E forse il poliziotto, si sarà fatto scappare la domanda: «Professione?» Mario Draghi, con il suo viso impassibile, attento a non assumere espressioni che possano mettere in crisi il Mib, non può che aver risposto, con un filo di voce: «Impiegato, ma non è preciso, diciamo Presidente della Banca centrale europea»