Marina Berlusconi positiva al Coronavirus

Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. La figlia di Berlusconi comunque si trovava già in isolamento nella propria abitazione a Milano da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi.

Intanto per Silvio Berlusconi la notte è passata tranquilla: il professor Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, rilascerà un nuovo bollettino sullo stato di salute del Cavaliere alle ore 16. Oggi Tommaso Labate spiegava sul Corriere che Berlusconi, per il quale oggi e domani saranno due giorni importanti perché sono i giorni che chiudono la «fase uno» dell’infezione polmonare “nonostante l’attenzione per le due settimane che mancano al voto che aggiornerà il peso di Forza Italia nel centrodestra per ora trainato da Lega e Fratelli d’Italia, rimane concentrato su un altro lasso di tempo. Sette giorni, i suoi prossimi sette giorni, quelli che mancano per il traguardo finale del «fuori pericolo». Quelli in cui la polmonite bilaterale causatagli dal coronavirus può arretrare dallo stato «precoce» in cui è stata fermata da Zangrillo col ricovero al San Raffaele e riconsegnarlo ai suoi affetti, alle sue cose, a casa sua. Chi ci ha parlato ieri, infatti, ha sentito più volte l’ex presidente del Consiglio ripetere «devo riposare», frase per lui insolita. Al contrario, il «quando esco?» rivolto ai medici nei giorni precedenti, almeno ieri, sembrava scomparso dal suo frasario”.