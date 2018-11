I guardiani dello zoo di Dudley, nel Regno Unito, hanno abbattuto un raro esemplare di leopardo delle neve che era scappato dalla propria gabbia. I responsabili della struttura hanno reso nota oggi la vicenda. L’animale, un maschio di 8 anni identificato come Margaash , il mese scorso ha approfittato di un cancello aperto nella recinzione per fuggire. Lo zoo, in quel momento, era già chiuso e non erano presenti visitatori.

Margaash: il leopardo delle nevi ucciso allo Zoo di Dudley

Gli addetti sono intervenuti e hanno provato a spingere l’animale all’interno del recinto. Ogni tentativo è risultato vano. Il leopardo, vista l’oscurità, avrebbe potuto fuggire nella vegetazione all’esterno dello zoo. Per questo, i responsabili della struttura hanno ritenuto opportuno abbattare l’animale, visto che i sedativi non avrebbero avuto effetto in tempo utile. Margaash era nato in cattività nel 2010 in un altro zoo britannico e, a Dudley, viveva in compagnia di una femmina, Taiga. Si stima che nel mondo i leopardi delle nevi oscillino tra 3920 e 6390. La maggior parte vive nelle aree remote dell’Asia Centrale, della Cina e della Mongolia.

Maargash è stato ucciso con un solo colpo di arma da fuoco e il personale ha spiegato di non aver avuto scelta e che la decisione è stata presa nell’interesse della sicurezza pubblica. Il direttore dello zoo Derek Groove ha detto che lo staff è affranto per l’accaduto. Lo zoo si trova al centro di Dduley, vicino al college e confina con negozi e case. Margaash era nato nello zoo di Banham a Norfolk nel maggio 2010, e si era trasferito a Dudley l’anno dopo per fare coppia con una femmina, Taiga. Qualche tempo dopo la coppia aveva dato alla luce un cucciolo che poi è morto in circostanze non chiarite nel 2013.

