La nave Mare Jonio ha chiesto al Centro di coordinamento dei soccorsi italiano (MRCC di Roma) un porto sicuro. “Ci è stato inoltrata una mail del Viminale che chiede di fare riferimento alle autorità libiche, quelle di un Paese in guerra dove i diritti umani non esistono”, scrive su Twitter la Ong Mediterranea Saving Humans, riferendo di aver tratto in salvo con la Mare Jonio 30 persone in pericolo di vita nel Mediterraneo.

Ong Mediterranea: la Mare Jonio a Lampedusa

“Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo. #MareJonio”. Così, su Twitter, la ong Mediterranea. La nave Mare Jonio che è a 12 miglia da Lampedusa con a bordo le persone soccorse ieri in Mare. La nave è stata raggiunta poco fa da due imbarcazioni delle Fiamme gialle per “controlli di polizia”.

