La mappa delle spiagge sicure

Il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha dichiarato guerra ai venditori abusivi. Tra i requisiti per accedere ai fondi del progetto “Spiagge sicure Estate 2018”, i Comuni (costieri) non capoluogo di provincia (a vocazione turistica) devono avere una popolazione che non superi i cinquantamila abitanti. Tutti i Comuni beneficiari del finanziamento hanno un cosiddetto “indicatore di affollamento” nelle strutture ricettive non inferiore al mezzo milione di presenze annue, secondo le rilevazioni dell’Istat. Nell’infografica pubblicata oggi dalla Stampa possiamo vedere le 54 località che riceveranno un totale di finanziamento pari a 2,5 milioni di euro.

