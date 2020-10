“Buffoni, vergognatevi”: i negazionisti protestano con la Polizia che porta via un manifestante senza mascherina

Urla e spintoni oltre a epiteti come “Buffoni” e Vigliacchi”: i negazionisti oggi a Roma in piazza San Giovanni si sono scagliati contro la Polizia che portava via un manifestante senza mascherina

Gazzarra contro la polizia che porta via un manifestante, urla, spintoni #nomask pic.twitter.com/YmfD3cM7HB — alessandro trocino (@aletrocino) October 10, 2020

“Vergogna vergogna” urlano alcuni manifestanti mentre altri si avvicinano alle forze di polizia urlando,”ci dovete arrestare tutti”. I negazionisti senza mascherina stanno venendo identificati dalle forze dell’ordine. Sono in parecchi a non voler indossare il dispositivo: Non ho la mascherina perché è sinonimo della sudditanza – dice uno dei partecipanti -. L’unica paura che ho è la perdita della libertà. Non sono no vax, sono per la libertà di scelta perché senza libertà di scelta è una dittatura”. Tra bandiere tricolore e calamite ‘sovraniste’ c’è chi, senza mascherina, sottolinea: “Siamo qui a difendere la costituzione. Stanno distruggendo la nazione. Ci costringono a mettere le mascherine” e chi sostiene: “Sappiamo che il virus è usato a fini socioeconomici. Sono convinto che questo schifo sia manovrato da politica, economia per imporre nuovo totalitarismo”. E non mancano gli scambi di opinione con lo staff che invita a evitare assembramenti. “Stiamo qui a manifestare il dissenso? Ci deve essere democrazia. Ognuno è responsabile delle sue azioni. Io non ho paura” interviene una manifestante. La cosa divertente, quasi un colmo per un no mask, è che dal palco stanno invitando i manifestanti a indossare la mascherina

